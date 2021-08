El alegato feminista de Mayra Gómez Kemp en 'Family Feud': "Aquello era un feudo exclusivamente masculino"

Este viernes, 20 de agosto, Antena 3 emitió una nueva entrega de Family Feud, el programa que presenta Nuria Roca en el que dos grupos de famosos tienen que acertar las respuestas que 100 personas han dado a una pregunta concreta.

En esta ocasión, uno de los equipos estuvo formado bajo el nombre de 'Amiguetes', con Santiago Segura al frente, y escudado por Florentino Fernández, Sara Sálamo, David Guapo y Leo Harlem.

Por otro lado, el segundo equipo llamado 'Un, dos, tres', formado por Mayra Gómez Kemp como capitana, secundada por Miriam Díaz-Aroca, Beatriz Carvajal, Ángel Garó y Paco Arévalo. Presentadores y humoristas que durante años nos divirtieron e hicieron reír en el programa Un, dos, tres, responda otra vez.

El alegato feminista de Mayra Gómez Kemp en 'Family Feud': "Era un feudo exclusivamente masculino"

Durante la emisión del programa Nuria Roca aprovechó para ensalzar la figura de Mayra Gómez Kemp, recordando que fue una pionera de la televisión, no solo nacional, sino mundial. Y es que hasta que ella tomó los mandos del Un, dos, tres, tomando el testigo de Kiko Ledgard, ninguna mujer había presentado jamás un concurso de televisión, era algo que en ese entonces estaba reservado exclusivamente a los hombres.

"Era un feudo exclusivamente masculino. Siempre pensé que como me fue bien en el Un, dos tres que luego vendrían muchísimas mujeres más a presentar concursos... Pues no", comentó Mayra, denunciando que todavía la igualdad no ha llegado realmente a la televisión. "Ahí estamos, Mayra, luchando un poquitito", le respondió Nuria Roca, dándole la razón.