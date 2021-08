Ortega Cano reaparece en televisión para responder a Rocío Carrasco: "Yo he estado más tiempo con Rocío Jurado que su hija"

Este viernes, 20 de agosto, Toñi Moreno se ha estrenado en Telecinco con Viva el verano, una versión nocturna veraniega de Viva la vida. El programa ha recibido la visita de José Ortega Cano como invitado principal. El torero ha aprovechado para responder a lo que dijo Rocío Carrasco de él en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

"Que mi madre se casara con José Ortega Cano no creo que fuese una decisión acertada", fueron las palabras de Rocío Carrasco en su docuserie y que causaron tanto revuelo. Por su parte, el diestro se ha pronunciado con firmeza y ha asegurado que Rocío Jurado siempre estuvo muy enamorada de él.

"Ahí están todas las fotos de cuando hemos estado juntos... no se puede quebrantar de esa manera. El tiempo te da la razón, si la tienes. En todos los sitios que hemos estado, Rocío Jurado estaba enamoradísima. Era un amor tremendo, por Dios y por la Virgen", ha comentado Ortega Cano. Pese a las declaraciones de Carrasco, el torero ha querido restarle importancia: "No sé por qué lo dice, me cogería en un momento que no soy de su agrado, pero no lo creo. Ella me tiene cariño. Estaría haciendo un programa de muchas horas"

Ortega Cano responde a Rocío Carrasco: "Yo he estado más tiempo con Rocío Jurado que su hija"

Por otro lado, José Ortega Cano ha asegurado que le sorprendió el testimonio de Rocío Carrasco en Rocío: Contar la verdad para seguir viva: "Me ha sorprendido el documental, porque Rocío Carrasco no recurrió a mi persona en ningún momento de ese tiempo. Me llevé una sorpresa muy grande, porque era algo que desconocía totalmente".

Toñi moreno le ha preguntado a Ortega Cano si ha hablado con ella tras la emisión de la docuserie. "No me lo he planteado. Quiero ver qué va a pasar con la familia (se refiere a lo que vaya a contar Rocío en la segunda parte del documental: En el nombre de Rocío)", ha respondido él. Además, considera que no tiene la sensación de que tenga que pedirle perdón por nada de lo que haya hecho y le da pena que no tenga relación con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando.

"Me gustaría que fuera verdad lo que cuente" ha dicho sobre la segunda entrega de la docuserie. Además, Ortega Cano ha asegurado que él tiene guardada la letra de Rocío Jurado por si salen a la luz los diarios de 'la más grande': "Yo tengo la letra de Rocío auténtica, si me enseñan una letra que no es la auténtica la tendrá que valorar un profesional. Yo sé dónde los ha podido encontrar, son pequeñas cosas de Rocío Jurado que ha escrito, que le han pasado o visto. No lo he visto pero sé quién lo ha visto y lo que hay ahí", confiesa. "Yo he estado más tiempo con Rocío Jurado que su hija", añade Ortega para intentar zanjar el tema.

