Dani Mateo se marca un editorial al más puro estilo Pedrerol, tras su decisión: "Eres la gomina de España"

Dani Mateo no ha desaprovechado la oportunidad para comentar este viernes en Zapeando la decisión de Josep Pedrerol en El chiringuito. El periodista deportivo lleva dos semanas cebando si finalmente dimitiría o no. "Me quedo", dijo tras reflexionar sobre lo ocurrido.

Todo fue a raíz de un editorial que hizo el pasado mes de noviembre. "Dije que si se iban Ramos y Messi dimitía. Utilicé una hipérbole, una figura lingüística que se utiliza para exagerar algo y dar más fuerza al mensaje", dijo.

Nada más ver el vídeo, Mateo ha pedido un premio para su compañero de cadena. "Bravo. ¡Goya para Pedrerol ya!". El presentador del programa de las sobremesas de La Sexta ha querido imitar después uno de sus editoriales de Jugones.

Dani Mateo, a Pedrerol: "Eres el capitán de nuestros corazones"

"Josep, te quedad. Te quedas porque tu público te necesita, porque el fútbol te necesita... y porque si te vas no tienes derecho a paro", ha asegurado. "Nos mantienes pegados al televisor como la gomina que pega tus cabellos. Eres la gomina de España, esa gomina que al día siguiente, si te echas un poco de agua, aun está ahí".

"Porque tú siempre estás ahí, Josep. Cuando me duermo en el sofá con el mando y me despierto a las dos de la madrugada con los gritos de Roncero, lo primero que veo es tu cara, tus ojos azules. Y eso me reconforta. Puede que hayamos perdido a los capitanes del Madrid y del Barça, pero te seguimos teniendo a ti, el capitán de nuestros corazones", ha terminado.

