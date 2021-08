La rivalidad de Sofía y Marco Antonio en 'Pasapalabra': "Dale duro"

Sofía y Marco Antonio disputan cada tarde un ajustado duelo en Pasapalabra. Se han convertido en los nuevos rivales del concurso como en su día lo fueron Pablo Díaz y Javier Dávila, entre otros.

El pasado miércoles, Marco Antonio y Sofía empataron, por lo que ninguno de ellos tuvo que competir por la silla azul el jueves. Con la plaza asegurada un día más, Marco Antonio y Sofía volvieron a enfrentarse en el programa que presenta Roberto Leal.

Lea también: Qué edad tiene Marco Antonio, el concursante de 'Pasapalabra' que pone las cosas difíciles a Sofía

"A mí por la calle la gente me saluda y me pregunta que a ver cuándo gano a Sofía...", dijo Marco Antonio cuando el presentador le recordó que llevan diez empates. Su contrincante intervino en ese momento. "A mí también me dicen: 'dale duro, eh, dale duro'. Yo estoy en ello, otra cosa es que pueda".

Lea también: Sofía, "desesperada" en 'Pasapalabra' por lo que hace su rival Marco Antonio

"Me dicen: se te nota que te gusta hacer los Roscos. Y yo les digo: pues ganarlo tiene que ser ya...", bromeó Marco Antonio, que lleva 28 programas mientras que Sofía acumula 35 participaciones.

Entidades Sofía Álvarez Concursante de Pasapalabra Concursante de Pasapalabra Marco Antonio Marcos Concursante de Pasapalabra Concursante de Pasapalabra