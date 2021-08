Julián Contreras se indigna tras su despido de TVE: "Soy un bufón de la televisión"

Días de verano, el nuevo programa de TVE con Inés Paz en la sobremesa, sorprendió a todos con el fichaje de Julián Contreras. Sin embargo, su presencia generó la polémica al mismo tiempo que el rótulo que le presentaba como un RR.PP de un bingo, y que llegó a ser criticado como una posible práctica de publicidad encubierta.

Lea también: 'Todo es verdad' retrasa su regreso a Cuatro pero el programa de Risto Mejide seguirá en temporada alta

A los pocos días después, el hijo de Carmina Ordóñez, comunicó que no volvería al magacín de La 1 por "causas ajenas a mi voluntad". Contreras agradeció el cariño de la productora y recomendó seguir viendo Días de verano: "Es bueno, amable y está elaborado con mucho cariño".

Terminada la polémica, el colaborador exprés asegura que el motivo de no seguir la tuvo el rótulo. "En ningún momento pedí que se me rotulase así, es más, si yo en algún momento lo hubiera pedido me hubiesen dicho que no", dice en declaraciones a Egos, de La Razón.

"Me parece una putada, la verdad, porque es algo que me apetecía muchísimo, estaba encantado, y si es algo que yo meto la pata, pues asumo las consecuencias, pero por algo que es ajeno a la voluntad de todo el mundo y que nadie sabe muy bien como ha ocurrido", valora.

Julián Contreras: "La gente piensa que yo no estoy capacitado para participar en un programa de política"

Julián Contreras se lamenta de no poder hacer carrera en televisión, y eso que ha participado en Espejo Público, De buena ley o Hombres y Mujeres y Viceversa. Más tarde, apareció en GH VIP y hasta llegó a tener una pequeña sección en Corazón junto a Lourdes Montes y Rosanna Zanetti, que no llegó a los dos meses.

"Yo lo llevo intentando siempre, pero la gente no me ve haciendo otra cosa que no sea lo que yo no quiero hacer, la gente piensa que yo no estoy capacitado para participar en un programa de debate ni de política ni de nada", dice en la citada publicación.

Lea también: La decisión final de Josep Pedrerol tras "dos semanas complicadas": "Me quedo"

Julián Contreras cree que hubiese tenido más éxito en el medio si hubiese seguido hablando de su familia, algo que nunca ha querido. "No hay oportunidad, soy un bufón de la tele, que es en lo que nos ha convertido la tele a todos los que nacimos en la tele. Un bufón, aprovechado y frívolo, que se ríe del pobre espectador que madruga para ir a trabajar".

Entidades Julián Contreras Jr. Hijo menor de Carmina Ordóñez Hijo menor de Carmina Ordóñez

Relacionados Tierra amarga bate otro récord de audiencia en Antena 3 mientras Sálvame debatía si está desgastado