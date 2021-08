La decisión final de Josep Pedrerol tras "dos semanas complicadas": "Me quedo"

Josep Pedrerol ha hecho pública, al fin, su decisión sobre el órdago que lanzó hace meses, cuando dijo que "dimitiría" si Messi y Ramos se marchaban. "Hice una hipérbole, que es una figura lingüística que se usa para exagerar algo y dar fuerza al mensaje. La sensación de que se van los mejores y que ya no ilusiona", dijo.

"Han sido dos semanas complicadas. He pensado cómo sería mi vida dejando El Chiringuito y Jugones. Lo he pensado mucho y he hablado con mucha gente y con esta cadena", continuó el popular presentador.

"Me preocupaba fallaros a vosotros. Que sintierais que no cumplía con mi palabra. Que os estaba engañando. Y eso me ha hecho dar muchas vueltas a todo", reflexionó Pedrerol, líder de la noche de las temáticas con la exitosa tertulia deportiva de Mega.

Pedrerol: "Los mensajes de odio también me han hecho pensar"

La encuesta que el programa lanzó hace unos días "me llamó la atención". "También he aprendido muchas cosas durante y el cariño que me habéis mostrado y la cantidad de mensajes bonitos que me habéis mandado. Te das cuenta que esto merece la pena. Estos mensaje me han hecho pensar que merecía la pena continuar. Y, luego, mensajes de los otros, sobre que me fuera, desde el odio o la rabia. Esos también me han hecho pensar. Todo junto me ha hecho recapacitar", siguió antes de desvelar su decisión final.

"Gracias a todo. Esto ha merecido mucho la pena. El apoyo que he recibido, el cariño, ha hecho que tome la decisión. Y aquellos que me tenéis mucha manía, también. Me quedo", zanjó.

