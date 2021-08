El discurso de Carlota Corredera con el que da la estocada a Canales: "En 'Sálvame' no ha parado nadie"

Carlota Corredera ha protagonizado un alegato en favor de Sálvame, después de la tremenda rajada de Antonio Canales contra el programa. La presentadora ha dado la cara por el más del centenar de personas que hacen posible el programa desde 2009.

Esto se ha producido una vez que Sálvame desvelara lo que no se vio en directo del 'chaparrón' del bailaor, en una nueva estratagema contra Tierra amarga, a la que ayer consiguió ganar pese al récord de espectadores de la serie en Antena 3.

"Cuando dicen que nos ganan las teleseries, no voy a entrar a discutir, porque los datos de audiencia son públicos y no son algo que yo pueda inventarme. Él quería hacer daño cuando dijo que el programa no funciona", ha dicho dejando claro que le parece "injusto" de que la idea de Canales sobre la audiencia pueda calar en los espectadores.

Carlota Corredera: "Aquí no ha parado nadie"

La presentadora, directora del formato años atrás, ha seguido diciendo lo siguiente: "Nosotros venimos a trabajar aquí todos los días desde el verano de 2009, cuando nació el Deluxe, y desde entonces no ha habido nunca vacaciones en Sálvame. No hemos parado nunca desde el verano de 2009.

Carlota ha reconocido que, al igual que cualquier formato televisivo, Sálvame ha tenido altibajos de audiencia, pero que si llevan doce años seguidos en la parrilla por algo será. "Nadie valora que este programa después de perder a uno de sus pilares fundamentales como es Mila Ximénez, tampoco paró".

"Aquí no ha parado nadie, sigue su maquinaria para entretener a la gente. Pido respeto, sobre todo al equipo que está aquí, porque comemos muchas personas desde hace muchos años", ha terminado Corredera provocando el aplauso de los colaboradores.

