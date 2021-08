Marta Flich sorprende revelando qué ropa lleva debajo de la mesa: "A la gente le va parecer cachondo"

José Luis Martínez-Almeida afeó que Pedro Sánchez haya reaparecido en alpargatas, en una reunión telemática con los ministros de Defensa y Exteriores, que presidió desde una de las salas de La Mareta, en Lanzarote, el lugar de las vacaciones de verano del presidente del Gobierno.

"En alpargatas uno decide mejor. En verano, tampoco vamos a ponernos zapatos que uno se estresa", escribió el alcalde de Madrid en Twitter este miércoles.

Todo es mentira analizó el dardo desde un tono de humor solidarizándose con el líder socialista mostrando lo que llevan debajo de la mesa y que la audiencia no ve en sus casas.

Marta Flich: "Pues yo no llevo nada debajo"

Carme Chaparro sacaba primero unas cómodas zapatillas en forma de garra, mientras que Miguel Lago lucía unas llamativas chanclas de color verde y Antonio Castelo un bañador y unos calcetines de Ricky & Morty.

"Pues me parece muy bien porque no llevo nada debajo", ha soltado Marta Flich a lo que Castelo ha espetado: "Eso no le va a parecer gracioso a la gente, le va a parecer cachondo".

