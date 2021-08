Kiko Hernández da la cara por 'Sálvame' tras el 'chaparrón' de Antonio Canales: "Hemos vuelto a hacer historia"

Antonio Canales dio un auténtico repaso a Sálvame al saber que el programa no le renovaba el contrato por su bajo rendimiento. En un primer momento, el bailaor se tomó bien la noticia, sin embargo, tras la emisión de un vídeo en el que se ponía de manifiesto el poco contenido que ha generado en los últimos meses, estalló desbocado.

Lea también: Los 10 bofetones de Antonio Canales a 'Sálvame' desde Telecinco para burlarse de su caída de audiencia frente a Antena 3: "Os vais a pique"

El ya excolaborador puso de manifiesto el mal momento que atraviesa el magacín después de acumular tres derrotas frente a Tierra amarga, la ficción turca de Antena 3. "Nos ganan hasta las teleseries", dijo el bailaor ante Carlota Corredera, que tuvo que aguantar el chaparrón.

Tras arremeter contra Sálvame, Antonio Canales se fue del plató antes de tiempo. "Voy a salir un momento para que me baje un poco la bilirrubina, porque tengo un dolor en el corazón tan grande... Y así un poco me repongo", dijo con sorna. Luego ya no volvió.

Kiko Hernández pone en valor la "libertad de expresión" de 'Sálvame' tras la rajada de Canales

Fue entonces cuando Kiko Hernández tomó la palabra para dar la cara por el formato de La Fábrica de la tele y poner en valor lo que sucedió. "Lo más bonito de lo que ha pasado esta tarde, y no lo he visto en ningún programa de televisión en 44 años, es la libertad de expresión que hay en Sálvame", dijo muy serio.

Lea también: Rosa Benito hurga en la herida de 'Sálvame' tras el repaso de Antonio Canales: "Ahora no se ríe la gente"

"Que una persona que no está conforme con este programa se ha cagado en directo en los contenidos de Sálvame, en el presentador, en el director y en algún colaborador y nadie le ha cortado el micrófono. Esto en otro programa jamás podría ocurrir. Jamás".

"A partir de ahora cuando escribamos con el dedito rápido 'ahí vetan, ahí no dejan hablar, pensamiento único...' que piensen muy bien lo que ha pasado hoy", se quejó concluyendo de forma rotunda: "Hemos vuelto a hacer historia".