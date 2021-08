Los 10 bofetones de Antonio Canales a 'Sálvame' desde Telecinco para burlarse de su caída de audiencia frente a Antena 3: "Os vais a pique"

Por si había alguien que no conocía el delicado momento de audiencia que atraviesa Sálvame, Antonio Canales se atrevió a recordarlo en pleno directo y desde el mismo plató de Telecinco donde se emite ese programa. Lo hizo tras saber que el programa no le renovaba el contrato, el tema que usaron este miércoles para generar contenido y expectación.

Fue entonces cuando Canales aprovechó para poner encima de la mesa el mal momento que atraviesa el magacín después de acumular tres derrotas frente a Tierra amarga, la ficción turca de Antena 3. "Nos ganan hasta las teleseries", dijo el bailaor ante Carlota Corredera, que tuvo que aguantar el chaparrón.



En efecto, Tierra amarga crece cada día, acumula varios récords y ya ha dado diversos sustos a Sálvame -el primero hace una semana, cuando cayó derrotado por primera vez-, que ha tenido que reaccionar a la desesperada para no perder el trono de las tardes.

"Que se entere la audiencia: estamos bajando el share: el peor verano de la historia de Sálvame", dijo Canales. "Aburrís", reprochó el artista. "No se puede vivir de las noticias de ayer y agotáis a la audiencia". Quisieron jugar con el asunto de su despido y, al final, acabaron recibiendo con lo que más duele.



Estas fueron, por orden, todas las bofetadas que Antonio Canales lanzó a su propio programa, desde Telecinco, antes de marcharse:

- "No me gustaría jamás presentar un programa como Sálvame. Me gustaría un programa que hablase de cultura. En Mediaset es muy difícil: es como follarse una hormiga y preñarla".

- "No estamos en horas muy altas de audiencia. Me hubiera gustado que estuviéramos en horas más altas y que me echaseis en ese momento".

- [A Carlota]: "Tú comes en esta casa. Yo solo he venido a merendar un rato de cuatro meses".

- "No tienes el poder suficiente para enfadarme" [...] "Se puede joder, pero no arrancar los pelos"

- "Hacéis un programa aburrido. Hay que reinventarse, escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a la audiencia. Los directores deben empezar a cambiar, dar más alegría y no mirarse tanto el ombligo".

- "Cuando baja la audiencia y la gente hace zapping, es porque algo no estaremos haciendo bien... Renovar o morirse. No canséis a la audiencia porque Sálvame se va a pique".

- "Que se entere la audiencia: estamos bajando el share: el peor verano de la historia de Sálvame. Os tenéis que reinventar para atraer a la audiencia. No se puede vivir de las noticias de ayer y agotáis a la audiencia".

- "La jugada no os va a salir bien".

- "No hay nada fresco ni nada nuevo. Se habla de lo mismo hasta la saciedad. Y hay una guerra de productoras en la que no me gusta entrar. Esto no es lo que mi madre ve creyéndoselo todo".

- [A Carlota Corredera]. "Ahora Sálvame no es el número uno. Nos están ganando hasta teleseries. Para que la audiencia lo sepa. Tú vendes humo y yo no".