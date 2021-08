La demanda que hizo que Yurena "enterrase" a Tamara para siempre

Yurena ha sido la maestra de ceremonias de este miércoles, 18 de agosto, en Ven a cenar conmigo: gourmet edition. Entre plato y plato, la cantante ha aprovechado para hablar de su vida y dar detalles sobre todos los aspectos de su carrera, entre esos, su cambio de nombre artístico.

Yurena, antes Tamara, fue protagonista de uno de los temas de la década de los 90: No cambié, con el que consiguió liderar las listas de ventas del país. Sin embargo, pese al éxito, Tamara fue demandada por la cantante de boleros Tamara, que muchos consideraban la auténtica Tamara, por utilización de su nombre artístico.

"Yo empecé a cantar en los 90, y como nombre artístico me puse Tamara, porque lleva mi nombre, Mar, porque me llamo María del Mar. En el año 2001, la chica que canta boleros me demanda y me encuentro con una demanda cuando el nombre está registrado y es mío. Yo decido renunciar al nombre, que era mío por registro y se lo regalé", aseguraba Yurena.

La demanda que hizo que Yurena "enterrase" a Tamara por siempre

La artista además, quiso explicar como fue su renacimiento artístico bajo otro nombre: Ámbar. "Tamara hace muchos años que murió porque yo, como Yurena, decidí que muriese y enterrarla artísticamente", afirmaba, "Ámbar fue una transición. De hecho, bajo ese nombre no hay ningún single editado o publicado. A partir de ahí, nace Yurena para siempre".

"Solo existe desde el 2005 y todo lo que me quede de vida: Yurena. Con mayúsculas y lo digo con orgullo.", sentenció la artista. De momento, la líder de la clasificación en Ven a cenar conmigo es Terelu Campos con 24 puntos. El próximo miércoles será el turno de Sofía Suescun.