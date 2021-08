Antonio Canales habla tras su rajada contra 'Sálvame': "Voy a colaborar con Ana Rosa Quintana"

Poco después de saber que Sálvame no le renovaba el contrato, Antonio Canales dejó el plató de Telecinco y atendió a Kiko Hernández en una entrevista que previsiblemente el programa emitirá este jueves.

"He intentado estar a la altura y defenderme un poco como gato panza arriba. Quizá un poquito menos crítico conmigo que con el programa, pero bueno, también hay que comprender mi momento", dijo sobre la rajada que hizo contra Sálvame tras su despido. "Demasiado me he mantenido firme. Quizá otra persona que no sabe tener la frialdad que yo tengo, se pone a llorar como un niño, pero no era el momento tampoco".

"Me he quedado con las ganas de poder estar un poco más de tiempo para poder seguir aprendiendo. Esa pena sí me la llevo", reconoce en la charla que publica Diez Minutos. Antonio Canales hace autocrítica. "Quizá me he acomodado y he pensado que iba a estar para siempre o por un tiempo largo, y no ha sido así".

Antonio Canales: "Voy a estar como colaborador en las mañanas con Ana Rosa Quintana"

Aunque tiene buenas palabras para la mayoría de colaboradores, Antonio Canales manda un recado a dos de sus excompañeros. "Frigenti no me ha gustado su forma de actuar. Laura, con todo mi respeto, es una persona que le sale esa parte catalana que me duele muchas veces".

Por último, Antonio Canales da detalles del que será su próximo trabajo, algo que dejó caer en Sálvame pero no lo llegó a concretar. "Voy a estar como colaborador en las mañanas con Ana Rosa Quintana y me hace mucha ilusión".

