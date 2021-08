'Sálvame' despide en directo a Antonio Canales por su bajo rendimiento y él se mofa por el bajón de audiencia

Sálvame ha cumplido su amenaza y ha despedido a uno de sus colaboradores este miércoles, 18 de agosto: Antonio Canales. Como medida para intentar frenar a Tierra amarga, el programa había cebado desde el principio que a las 18.30 iba a anunciar el nombre del tertuliano que la cúpula ha decidido no renovar su contrato.

Lea también: El agrio enfrentamiento entre Antonio Canales y Miguel Frigenti: "Conmigo no te pases"

Finalmente, Carlota Corredera ha dado la noticia a las 18.53. "La persona que no va a continuar en Sálvame porque la dirección considera que no ha cumplido las expectativas que se depositaron en esa persona... eres tú, Antonio Canales", ha dicho la presentadora.

El bailaor, que llegó a Sálvame el 28 de mayo, tras pasar por Supervivientes, ha encajado primero la noticia con serenidad. "Para mí no es desagradable. Hoy estoy aquí y mañana bailo en Jerez, el domingo en Chiclana... Yo no soy periodista, pero para que la audiencia lo sepa, comienzo pronto con otra productora de Mediaset", ha dicho desvelando que tiene trabajo asegurado.

Antonio Canales: "Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como estáis haciendo"

No obstante, el artista se ha ido calentando poco a poco: "Como decía mi padre, donde no me quieren es porque no me merecen". "Me cuesta mucho dejar a mi perrita en mi chalet, pasarme tantas horas aquí, no me gustaría nunca conducir un programa como este", ha asegurado.

"Era muy evidente que mi mánager no pierde el tiempo y voy a seguir trabajando en Mediaset en otro programa, otro perfil y más adecuado a mis formas. Estábamos esperando a que terminara el contrato", ha señalado sin dar más pistas de su nueva aventura televisiva.

Lea también: Movimiento sorpresa en Telecinco: retira el 'Deluxe' y prueba 'Viva la vida' en el prime time del viernes

Canales ha terminado explotando al ver un durísimo vídeo que el programa había preparado para justificar su despido con datos de su bajo rendimiento. "Como si fuéramos unos colegiales, qué gracioso", ha dicho irónico para añadir: "Tampoco estamos en horas muy altas de audiencia (...) Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como estáis haciendo últimamente, hay que reinventarse, hay que escuchar a la audiencia (...) Se va a ir Sálvame a pique. Hay que darle un poquito de savia al programa que la está perdiendo".