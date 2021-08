Valeria Ros confiesa en 'Zapeando' su peligrosa forma de lavarse los dientes antes del directo

Los frenéticos instantes que se viven antes de que comience Zapeando ha dado pie a que Valeria Ros compartiera con la audiencia una anécdota protagonizada por Dani Mateo: "Le ha dado por ponernos muy nerviosos y hacer la aparición cuando quedan diez segundos de empezar".

En tono de broma, el presentador ha señalado que las casi 2.000 entregas le permiten un "nivel de relajación". A todo esto, Maya Pixelskaya ha querido echar picante al asunto tirando una pullita a su compañera de mesa: "Pero si Valeria estaba lavándose los dientes en la mesa sin agua y sin nada".

Lea también: Paz Padilla confiesa en 'Sálvame' que usa una exclusiva aplicación para ligar entre ricos

Valeria Ros: "He tragado la pasta con un poco de refresco"

Ante la estupefacción de todos, Valeria Ros ha relatado cómo se lava los dientes. "Es el método vasco", bromeaba Mateo. "Es que no teníamos tiempo y he tragado la pasta con un refresco de cola porque tampoco me parece para tanto", ha asegurado.

Es conveniente decir que es importante escupir la pasta de dientes tras el lavado para no dejar en la cavidad bucal restos de flúor, uno de los principales elementos de los dentífricos, que puede provocar dolor intestinal o bloqueo intestinal en caso de ingerirse al ser tóxico.

Entidades Valeria Ros