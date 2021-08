Inés Paz se rompe en TVE por el testimonio de una mujer afgana: "Es difícil mantener esta entrevista"

Inés Paz dedicó unos minutos de su programa en TVE, Días de verano, a analizar la crítica situación en la que se queda la mujer tras el regreso al poder de los talibanes en Afganistán. La presentadora se rompió en directo al escuchar la historia de una escritora afgana.

Nadia Ghulan es una mujer que tuvo que huir de su país tras ser víctima de una bomba. "Hace 15 años que vivo en Cataluña. Yo he vivido la guerra civil en mi propia piel", dijo en primer lugar. "Perdí mi libertad y parte de mi infancia, no tuve adolescencia".

Inés quiso preguntar a su entrevistada por la situación de su madre, que permanece en Kabul. La respuesta de Nadia hizo que la periodista tuviera que hacer un esfuerzo para no llorar. "Me preguntas una cosa que me emociona mucho. Mi madre es una mujer analfabeta, pero muy valiente y muy fuerte. Estoy constantemente hablando con ella", dijo.

La mujer contó que el Ministerio de Asuntos Exteriores le pidió que hiciera una lista de sus familiares para ver si pueden salvarles. "Con toda su valentía me dijo 'no me pongas en la lista. 'Mi futuro está terminado. Dale la oportunidad a tus primas'. Para mí mi madre es Dios, mi religión, mi todo. Me gustaría darle un abrazo, pero ella ha decidido dar su opción a otra persona y que sus hijos tengan una oportunidad", aseguró con la voz rota.

Al tiempo que Inés Paz escuchaba las palabras de Nadia, sus ojos se llenaban de lágrimas. "La verdad es que es difícil mantener esta entrevista... Qué difícil tomar esa decisión y qué difícil ponerte en ese papel como hija", dijo intentando mantener la compostura.

