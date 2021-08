Edu Aguirre da la cara tras su exclusiva de Cristiano y Pedrerol le defiende: "Nadie duda de tu información"

Edu Aguirre dio la cara en El chiringuito, 24 horas después de que desvelara en exclusiva que Carlo Ancelotti había mantenido conversaciones con el entorno de Cristiano Ronaldo para que volviera al Real Madrid. Sin embargo, el periodista fue el centro de todas las mofas en redes una vez que el entrenador lo desmintiera en Twitter.

Las burlas aumentaron cuando el jugador de la Juventus lanzó un duro comunicado en Instagram criticando "la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios", que muchos atribuyeron a lo que dijo Aguirre en el programa de Josep Pedrerol. "No puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre", dijo el crack portugués, a quien se le ha situado este verano en varios clubes de Europa.

"Eso es verdad. Eso es así. Ancelotti, durante semanas, ha hablado con el entorno de Cristiano Ronaldo para decir 'Cristiano, vuelve al Madrid'. Eso es una realidad y eso jamás lo va a desmentir Ancelotti", dijo Aguirre muy serio. "Y la carta de Cristiano, que cada uno la interprete como le dé la gana. Cristiano ni está desmintiendo a este programa ni me está desmintiendo a mí. La gente habla mucho".

A continuación, Pedrerol defendió a su redactor: "Yo creo que nadie duda de tu información, con lo cual tampoco hay que darle más importancia. A quien dude, problema suyo. Yo creo que la gente que ve este programa sabe quién eres y fuiste el primero en contar que Cristiano se quería ir del Madrid, y el tiempo te ha dado la razón en todo lo que has contado. Eres información de primera mano, nadie duda de ti y el que dude, problema suyo que ve otra cosa, como una película".

Pedrerol: "Los mejores periodistas están en 'El chiringuito' y eso se demuestra todos los días"

El presentador, entonces, culpó a Ancelotti de que, por un lado, le dijera una cosa al futbolista, y por otro, otra diferente al Madrid. "Tú cuentas: 'Ancelotti le ha dicho a Cristiano que le quiere'. Pero, yo, pongo en duda que Ancelotti le diga la verdad. Yo digo eso. Ancelotti, según mi información, no le quiere".

"Ancelotti no le ha dicho al Real Madrid que quiere a Cristiano. No. El club no ha escuchado nunca de boca de Ancelotti 'Presidente, me gustaría que usted fichara a Cristiano'. Que Ancelotti le haya dicho a Cristiano lo que quiera, me parece bien. O para quedar bien, para que esté feliz, me da igual. O que lo diga de verdad, no sé. Pero Ancelotti al Real Madrid nunca se lo ha pedido. Con lo cual, yo no me creo a Ancelotti, no creo que Ancelotti quiera a Cristiano", zanjó Pedrerol asegurando que todas las energías del club están puestas en fichar a Mbappé.

Con todo esto, unas desconcertantes palabras de Pedrerol al inicio del programa cobraron sentido. "La gente está nerviosa. Hay un ambiente de crispación en las redes sociales que me llama la atención. Con lo bien que va un bañito en la playa, pasear con la montaña, disfrutar del paisaje. Como consejo, aprovechad estos días para desconectar de las redes sociales y respirar. De verdad, es saludable", dijo para después asegurar que "los mejores periodistas están en este programa y se demuestra todos los días".

