"Solo sabéis mentir, vagos; ¡poneos a trabajar!": el hostelero y el sindicalista que colapsaron 'Espejo público' con su tremenda bronca

Espejo público entrevistó este lunes a Eugenio Arias, un hostelero que aseguraba que "no encontraba camareros" para su negocio porque la gente "no quiere trabajar". El programa recuperó al invitado este martes y organizó un cara a cara con Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que habría denunciado al hostelero hace dos años.

Así lo explicó Reina. "En 2019 denunciamos a este señor por no cumplir con los derechos laborales", explicó. "Este bar no cumple con la normativa vigente y no respeta con los derechos de los trabajadores", apuntó el portavoz de SAT, que pidió a la "patronal" que "tome el discurso de Biden: paguen más".

"¿Pero qué dices? no tienes ni idea, no has trabajado en tu vida, mentiroso, vago", respondió Arias. "Mentiroso, que lo único que saben hacen los sindicatos es mentir. Poneos a trabajar. Vagos, que sois unos vagos", insistió el hostelero, que aseguró que la denuncia era "mentira".

En ese momento, Reina hizo una defensa de "la clase trabajadora andaluza". "No falta mano de obra. Falta decencia patronal". "¿Pero qué dices?", respondía Arias. "Esta persona es un mentiroso", siguió el hostelero, que continuaba negando la denuncia. "No voy a hablar con este personaje y lo voy a denunciar. No voy a soportar que esta gentuza critique a los empresarios después del esfuerzo que hacemos".

El hostelero se queja a 'Espejo público': "No se me dijo que iba a estar este personaje"

Lorena García tuvo que poner orden en varias ocasiones ante la intensa bronca que sacudía el plató. En ese momento, Toni Bolaños intervino para preguntar al empresario y que así pudiese aclarar la situación: "¿Qué jornadas hacen sus trabajadores? ¿Qué cobran? ¿Usted les paga el 100% de la seguridad social?".

"El que menos gana es el salario base, 1.350 euros. Las ocho horas, seis días a la semana", dijo el empresario. "¿Perdón? ¿Seis días a la semana? Son 48 horas de descanso que yo sepa", apuntó el colaborador. Lorena García pidió entonces que se explicase bien. "Mis empleados tienen un contrato laboral legal. Tengo una asesoría laboral que es la que me lo lleva todo y mis trabajadores todos trabajan de forma legal. Tengo 25 empleados fijos y no me ha denunciado nunca ninguno", sentenció Eugenio Arias, mientras el rifirrafe continuaba y Lorena García se veía obligada a cerrar el debate, que cada vez crecía de intensidad.

"Mira que pregunté con quién iba a debatir y no se me dijo que iba a estar este personaje", se quejó Arias ante el programa por haber organizado ese cara a cara. "Hay que dar voz a todo el mundo", se defendió la presentadora.

