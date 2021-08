La situación más surrealista de Juan del Val con un fan algo confundido

Juan del Val se ha convertido en los últimos tiempos en un personaje bastante popular de la televisión. Aparece habitualmente como colaborador de El Hormiguero y es jurado de El Desafío, también en Antena 3.

Asimismo, ha participado como tertuliano en El programa de Ana Rosa o La hora de La 1. Como escritor, tiene tres novelas en el mercado. Delparaíso fue la última que lanzó, hace tan solo unos meses. Antes fueron Candela y Parece mentira.

La popularidad de Juan del Val ha ido en aumento y está padeciendo las consecuencias de ser conocido, aunque a veces eso suponga algún divertido momento como el que ha compartido con sus seguidores en las redes sociales.

"¡La fama!", ha dicho. "Estoy tomando un café. Un señor se acerca a mí muy alegre y me dice lo siguiente: 'Hombre, ¡Luís del Val! ¡Qué alegría conocerle! No me pierdo ni una noche suya en El Chiringuito", ha contado en Instagram.

Entidades Juan del Val Colaborador de televisión, escritor y guionista Colaborador de televisión, escritor y guionista