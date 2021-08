Quién es Sebastián Navarro, otro concursante histórico de 'Pasapalabra' que ha recuperado 'Alta tensión'

Alta tensión continúa haciéndose fuerte en el prime time de Telecinco para un hipotético paso a la franja de la tarde en septiembre. El nuevo concurso de Christian Gálvez se está consolidando gracias, en parte, a la presencia de viejos conocidos de los espectadores de Pasapalabra.

Es el caso de Sebastián Navarro, ex del programa durante su etapa en Telecinco. Este hombre llegó a Pasapalabra en febrero de 2018 y permaneció un total de 41 entregas, después de protagonizar un potente duelo con Moisés Laguarda.

Sebastián Navarro, otro rostro histórico de 'Pasapalabra' en 'Alta tensión'

Sebastián aterrizó el pasado viernes en Alta tensión y, este martes, participará por tercera vez. Hay que decir que aun no ha podido alcanzar la prueba final, el Minuto diabólico. En su debut, se quedó a las puertas tras no superar a Quicky en el Cara a cara.

El concursante tiene 65 años y vive en Sabadell con su mujer. Sebastián es un "adicto" del Camino de Santiago. " Lo he hecho varias veces y aun seguiré haciéndolo mientras el cuerpo aguante, aunque llevo varios años sin pisarlo. Me permite desconectar hasta el punto de que cuando vuelvo a casa sé lo que realmente es importante y lo que no. Eso para mí no tiene precio", dijo este lunes.

Una curiosidad más. Sebastián Navarro es el concursante más longevo que se ha enfrentado a los roscos de Pasapalabra. Su concurso en 2018 lo hizo con 62 años. El más joven es Pablo Díaz, el ganador del último bote en Antena 3, que hizo su primera aparición en 2017 con 19 años.

