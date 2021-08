Laura Fa 'dispara' contra 'El programa del verano' por las opiniones de sus tertulianos de la foto de C. Tangana

El análisis que han hecho los colaboradores de El programa del verano sobre la polémica imagen de C. Tangana en un yate rodeado de mujeres, ha provocado una crítica feroz por parte de uno de los rostros de Telecinco. Se trata de Laura Fa, una de las colaboradores habituales de Sálvame.

La periodista ha compartido en su cuenta de Twitter su indignación ante las opiniones vertidas por el matinal que esta semana pilota Patricia Pardo. "El discurso sobre la fotografía de C. Tangana me ha hecho explotar la cabeza", ha escrito junto a dos emoticonos con los labios cerrados con cremallera.

Patricia Pardo: "Es un debate totalmente obsoleto y superado"

"Yo no veo que haya polémica", se ha reafirmado Pardo, una vez que este lunes defendiera al cantante madrileño tras ser tildado de machista. "Es un debate totalmente obsoleto y superado, igual que el tema del reguetón y del perreo. Las mujeres perreamos si nos da la gana y si no, no perreamos y punto", ha dicho.

"Yo no veo ahí [en la foto] a víctimas de una red de trata de seres humanos, ni mucho menos. Veo a mujeres profesionales, hechas y derechas, maduras, que toman la decisión de posar como les dé la real gana", ha añadido la presentadora gallega recordando un posado similar de Kim Kardashian que se hizo viral hace años.

"¿Qué ven de agresivo en esta foto?", se ha preguntado Antonio Rossi poniendo de ejemplo otros spots parecidos de Madonna, Beyoncé o Shakira rodeadas de hombres. "No me parece que se cosifique a la mujer. Es un debate rancio ya. Cada uno podrá hacer lo que quiera, cuando quiera y cómo quiera", ha sostenido Marisa Martín Blázquez por su parte.

Rossi ha señalado que todas las mujeres que aparecen son "empoderadas, independientes y líderes de opinión: "¿Entonces qué pasa? ¿Qué la que está criticando esto, sea Anabel Alonso o quien sea, quiere decir que todas estas no tienen cerebro y no están haciendo lo que les da la gana? Por favor...".

El discurso en 'El programa del verano' sobre la fotografía de @c_tangana me ha hecho explotar la cabeza ???????? — Laura Fa (@Laura__Fa) August 17, 2021

