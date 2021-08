Las dudas de Josep Pedrerol sobre su dimisión: "Lo estoy pasando mal, hay gente que no me quiere"

Josep Pedrerol continúa sacando partido a su dimisión en El chiringuito, después de que el órdago que hizo el pasado mes de noviembre sobre Sergio Ramos y Leo Messi se le volviera en contra, una vez que el argentino abandonara el Barça contra pronóstico hace una semana.

El presentador dijo en Jugones que "dimitiría" si los dos jugadores se marchaban, tal y como ha ocurrido. Desde su vuelta de vacaciones, Pedrerol ha cebado su decisión lanzando, incluso, un sondeo a la audiencia a través de redes sociales preguntando por su continuidad.

La encuesta de este lunes consiguió "récord absoluto" de votos, con más de 170.000. El 53% dijo que sí mientras que el 47% pedía que Pedrerol no se marchara. "Yo tenía la decisión tomada, pero ahora podría cambiar de opinión. Hasta mañana", cerró el catalán, dejando el programa en todo lo alto.

Josep Pedrerol: "Estos días te das cuenta de que hay gente que te quiere mal"

Este martes, la pregunta de si Pedrerol debe cumplir con su palabra se trasladó a pie de calle, y los micrófonos de El chiringuito recogieron una disparidad de opiniones al respecto. Lo novedoso es que el catalán reflexionó por primera vez sobre el tono del órdago que hizo y que le ha puesto ahora en el disparadero.

"La encuesta de ayer fue heavy, ¿eh? Además del récord de 174.000 votos, yo tenía la confianza de que la gente de El chiringuito dijera que me quedase... y perdí", dijo abriéndose a sus colaboradores. "Claro que lo estoy pasando mal. No me gusta que la gente sienta que yo no cumplo con mi palabra. Yo voy siempre de cara y cuando me he equivocado, he pedido perdón".

"Entiendo que lo que dije en aquel momento se puede interpretar de muchas maneras. El decir 'si Messi y Ramos se van, dimito' era decir '¿esta liga qué es?'. Yo estaba cabreado. 'Si los mejores se marchan, ¿está liga que es? No merece la pena", prosiguió Pedrerol.

"Pero la gente no lo ha entendido así y entienden que me tengo que ir", dijo en un tono muy serio. "Estos días sirven para darse cuenta de que hay gente que te quiere mal y de gente que te quiere muy bien". "En cualquier caso, no fue 'prometo que me voy a ir', tampoco dije eso. La gente entiende que me tengo que ir. Lo pensamos", insistió, de nuevo, demostrando que estas situaciones las domina a la perfección.

???? "Hay gente que DICE que me TENGO QUE IR... Venga. Lo PENSAMOS" ????



???? ¿Dimitirá @jpedrerol? Su DECISIÓN... próximamente en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/QoGIdennWZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2021

