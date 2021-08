Las últimas palabras de César Carballo dejan tocados a los colaboradores que le escuchaban: "Es bastante descorazonador"

César Carballo ha reaparecido en El programa del verano para hablar de la situación del coronavirus y ha alertado sobre varios asuntos, como la ocupación de las UCI. "Siguen llenas, con un porcentaje más alto del que nos gustaría, esto condiciona salidas de quirófano e intervenciones que se deberían de hacer".

Estas palabras no han sido las únicas que han dejado algo tocados a los colaboradores de Telecinco, teniendo en cuenta que la situación actual no es tan buena como se esperaba hace meses. De hecho, el mensaje que Carballo ha puesto sobre la mesa presenta una cruda realidad para la que todavía no hay respuesta.

Patricia Pardo ha reconocido que le "inquieta" el argumento que ha trasladado Carballo sobre que "hay que olvidar el paradigma de la inmunidad de grupo porque la variante delta lo ha descabalado todo".

"La variante Delta nos ha cambiado todo, vemos vacunados con doble dosis que se infectan y pasan por el hospital", ha reconocido Carballo. "Sabemos que los vacunados están infectando y es verdad que las vacunas aguantan bien, pero no aguantan tan bien para infecciones... por lo tanto, realmente tenemos que empezar a pensar si llegaremos a la inmunidad de grupo con la vacunación", ha añadido.

"Antes de la Delta éramos mucho más optimistas. Ahora, en Reino Unido dicen que llegarán más variantes que reducirán la efectividad de las vacunas...", ha detallado. "La vacuna aguanta muy bien para hospitalización y casos graves, pero no para la infección. Los vacunados se pueden infectar".

Patricia Pardo ha preguntado por la posibilidad de más olas. "Es una posibilidad que tenemos que contemplar, hemos visto como han pasado cuatro variantes hasta llegar a esta Delta", ha dicho Carballo. "Los expertos dicen que es muy probable que tengamos más variantes. La incidencia está descontrolada no solo aquí, en el resto del mundo. Es casi seguro que tengamos más variantes que sean mas transmisibles y disminuyan la efectividad de las vacunas. Pero es verdad que tenemos armas, podemos cambiar esas vacunas y, sobre todo, tenemos que ir a estrategias antivirales para atacar directamente al virus. Eso es lo que vamos a ver en los próximos dos o tres meses".

Alejandro Requejo, uno de los colaboradores de El programa del verano, ha reconocido que "es bastante descorazonador lo que está transmitiendo" y le ha pedido a hacer "algún pronóstico temporal", a pesar de que a Carballo no le gusta hacer ese tipo de predicciones, sobre una hipotética fecha en la que podríamos "dejar de preocuparnos". "Voy a decir una frivolidad, ¿podríamos planificar las vacaciones del próximo verano con antelación?", ha planteado el colaborador.

"El problema es que desconocemos lo que nos espera de este virus, Una de las posibilidades es que disminuya su letalidad y se convierta en un virus estacional como la gripe, incluso con menos mortalidad", ha respondido Carballo. "Ojalá encontremos un antivírico que nos permita combatir la enfermedad, además de la vacunación, eso nos permitiría hacer una vida normal".

