Pedro Baños desmonta el discurso de Joe Biden sobre Afganistán ante Iker Jiménez: "Se aleja de la realidad"

Iker Jiménez volvió a mover ficha pese a no tener programa en emisión por el verano convocando a sus seguidores a un especial de La estirpe de los libres en su canal de YouTube, debido a la crisis humanitaria que vive Afganistán, tras la llegada al poder de los talibanes.

El presentador de Mediaset citó a Pedro Baños, Coronel del Ejército de Tierra y experto en geopolítica, para analizar las claves de esta encrucijada mundial. Justo el comienzo del directo coincidió con la comparecencia de Joe Biden en la Casa Blanca, horas después de que se produjeran las dantescas escenas en el aeropuerto de Kabul, con miles de afganos intentando huir del país subiéndose a las ruedas de los aviones.

Baños fue muy crítico con las palabras del presidente de EEUU, quien defendió su posición de retirar sus tropas de Afganistán después de 20 años. "Nuestra misión nunca tuvo por objetivo crear una democracia", dijo asumiendo su responsabilidad sobre la situación, pero remarcando la falta de colaboración del ejército afgano.

"Biden estaba diciendo que siempre estaba a favor de luchar contra el terrorismo, pero no contra la insurgencia. Evidentemente, no se podía luchar contra ese terrorismo sin hacerlo contra esa insurgencia", dijo primero. "Dice también que se ha conseguido el objetivo de que EEUU no volviera a sufrir un atentado terrorista. No es cierto".

Pedro Baños critica el discurso de Biden ante Iker Jiménez: "No es verdad"

"Tampoco es cierto que Al Qaeda esté más debilitada que nunca. No es verdad. Está más fuerte en muchos escenarios del mundo todavía", señaló Baños recordando que otro objetivo fallido de EEUU era que los talibanes volvieran a hacerse con el poder en Afganistán.

El colaborador de confianza de Jiménez tildó el discurso de Biden como un "lavado de imagen propia intentando mandar un mensaje a su ciudadanía, pero que está bastante alejado de la realidad". Baños aclaró que las palabras del presidente de EEUU no va a suponer un bajonazo de popularidad en su ciudadanía, más allá del desprestigio internacional.

"Los estadounidenses estaban muy cansados de esta guerra, que consideraban un gasto inasumible y la deuda que se ha generado ha sido brutal. A EEUU cada soldado le costaba aproximadamente un millón de dólares anuales y en algún momento, en el pico máximo, se llegó a tener 110.000 soldados desplegados, más allá del dinero que invirtió en entrenar a las fuerzas de seguridad de Afganistán. Hablamos de otros 100.000 millones de dólares", llegó a decir.

