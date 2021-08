'Nine Perfect Strangers', la nueva serie de Nicole Kidman: cuántos capítulos tiene y fecha de estreno

Amazon Prime Video estrena este viernes 20 de agosto la serie Amazon Exclusive Nine Perfect Strangers. Basada en el bestseller de The New York Times de la autora australiana Liane Moriarty, la serie está producida por los equipos responsables de Big Little Lies y The Undoing y está protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy en su primer proyecto juntas.

Rodada en Australia, la serie está ambientada en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación y en el que nueve estresados urbanitas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor.

Lea también: La serie 'Cruel Summer': de qué va, cuántos capítulos tiene y su futuro, ¿con una segunda temporada?

La directora del complejo, Masha (Kidman), los vigila durante los 10 días de retiro con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados. Sin embargo, estos 9 desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera.

Youtube Video

Completan el reparto Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten y Samara Weaving. Además, Nicole Kidman y Per Saari son los productores ejecutivos de Nine Perfect Strangers para Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson y Steve Hutensky para Made Up Stories, así como David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen y Liane Moriarty. La serie está co-escrita por David E Kelley y John Henry Butterworth, y dirigida por Jonathan Levine.

'Nine Perfect Strangers': los 3 primeros capítulos, el 20 de agosto en Amazon Prime Video

Nine Perfect Strangers estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica, entre otros territorios, el próximo 20 de agosto. Ese día llegarán los primeros 3 episodios de la serie, mientras que el resto irán llegando cada semana. Nine Perfect Strangers está compuesta por un total de ocho capítulos.

Entidades Nicole Kidman Actriz Actriz