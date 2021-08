La reacción de Marta Flich al ver la polémica foto de C. Tangana: "No sé dónde está el problema"

La polémica desatada por la foto que C. Tangana subió a las redes sociales en la que el cantante aparecía rodeado de chicas en un yate sigue generando reacciones, aunque no todas son en contra.

Marta Flich, presentadora del programa Todo es mentira, dejó clara su postura en el espacio de Cuatro. "Cuando la he visto esta mañana, he pensado que dónde estaba el problema", opinaba mirando a cámara.

"No sé dónde está la polémica, he pensado cuando me han preguntado lo que yo pensaba", ha continuado la conductora. "Le he visto a él rodeado de amigas, muy empoderadas de verdad que no entiendo la polémica".

Carme Chaparro: "Son mujeres empoderadas"

Flich pidió la opinión de Carme Chaparro, "la única de esta mesa que ha escrito libros sobre feminismo". "Creo que las mujeres que están ahí son mujeres absolutamente empoderadas, todas tienen su trabajo y no son mujeres de las que alguien se aprovecha debido a su situación de necesidad de dinero, pobreza o trabajo para utilizarla como objetos sexuales", dijo la periodista de Mediaset.

