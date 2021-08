Críticas a 'Ya es mediodía' por decir que Pedro Duque fue el primer español en pisar la Luna

Ya es mediodía se ha hecho eco este lunes, 16 de agosto, de las sorprendentes declaraciones que hizo Omar Montes, al asegurar que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, quiere que sea uno de los tripulantes de los próximos viajes al espacio, tras el éxito de la misión Blue Origin.

Lea también: Paz Padilla pierde los papeles en 'Sálvame': "Hay que ser ruin, tú también vas a morir"

"Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente. No voy a negar que tengo miedo, porque he visto la película Interstellar y los agujeros de gusano me imponen muchísimo, pero quiero ser el segundo español que vaya al espacio después de Pedro Duque", dijo a El Mundo.

El problema ha venido cuando Verónica Dulanto, sustituta de Sonsoles Ónega junto a Marc Calderó, ha asegurado, por error, lo siguiente: "Solo un español ha tenido la suerte de pisar la luna. Se trata, ya lo saben, del exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque".

La pifia de 'Ya es mediodía' al decir que Pedro Duque pisó la luna

"Pues bien, hay otro que puede seguir sus pasos. Un hombre muy conocido en este país podría estar a punto de ser elegido el segundo español en pisar el satélite. ¿Quién creéis que puede ser?", ha proseguido diciendo la presentadora insistiendo por segunda vez en la idea y pasando la patata a los colaboradores del Fresh.

Lea también: El inesperado movimiento de Mediaset que afecta a Risto Mejide y 'Todo es verdad'

De inmediato, Twitter se ha llenado de mensajes por el fallo del programa de Telecinco recordando lo que dijo el propio Pedro Duque hace unos años: "Más de la mitad de los españoles creen que he pisado la luna". Cabe recordar que el exministro sí fue el primer astronauta de nacionalidad europea. Algunos de los mensajes de los espectadores han sido los siguientes:

@astro_duque JAMÁS pisó ni estuvo en órbita de la luna.

Estuvo en la estación internacional, que es muy diferente.

Un poquito de más rigor informativo, por favor.@yaesmediodiatv @telecincoes @mediasetcom pic.twitter.com/ku7u65vy6S — Alfonso Martos (@AlfonsoMartos1) August 16, 2021

Grandes periodistas. Que no van a a la Luna, van al espacio. Ni Pedro duque la ha pisado. Desde 1972 no han vuelto a la Luna. #YaEsMediodia803 — Fernando Sanchez (@sanchezfer6) August 16, 2021

En Telecinco diciendo que Pedro Duque fue el primer español en pisar la luna. — Carlos Sobrín (@CGSobrin) August 16, 2021

Pedro duque nunca ha pisado la luna #YaEsMediodia803



De nada fieras. — El Sonao (@MuySonao) August 16, 2021

Pedro duque nunca ha pisado la luna #YaEsMediodia803



De nada fieras. — El Sonao (@MuySonao) August 16, 2021

Entidades Pedro Duque Ministro de Ciencia, Innovación y Universidad Ministro de Ciencia, Innovación y Universidad Verónica Dulanto Omar Montes

Relacionados El inesperado movimiento de Mediaset que afecta a Risto Mejide y Todo es verdad