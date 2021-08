Paz Padilla pierde los papeles en 'Sálvame': "Hay que ser ruin, tú también vas a morir"

La "gran mentira" de Gema López en Sálvame ha llevado a que Paz Padilla perdiera completamente los papeles después de enfrentarse a Laura Fa. La presentadora ha asegurado el pésimo tratamiento que la prensa rosa se le da a los famosos, a lo que la colaboradora ha reprochado: "No puede ser que nosotros demonicemos algo que nosotros hacemos".

Ha sido entonces cuando Paz ha elevado el tono y ha dicho rotunda lo siguiente. "A mí me han hecho el daño más grande del mundo. Y lo voy a hacer público: sacaron en una revista la foto de la lapida de mi Antonio que ni estaba puesta".

"Hay que ser ruin porque tú también vas a morir. A ti también te van a enterrar o incinerar", ha asegurado levantando el dedo índice de su mano y provocando el silencio en plató. "Un respeto y no lo tuviste. No te lo voy a perdonar nunca".

Paz Padilla explota en 'Sálvame': "Una revista sacó la lápida de mi marido"

"Y no voy a decir tu nombre por no darte la oportunidad. Es lo mas ruin que se puede sacar. Una lápida que ni siquiera estaba puesta. Horrible. Pero sé que te llegará tu tiempo. ¿Sabes que te digo? Ya te llegará el karma. Lo que te deseo es amor. No tienes que tener amor, debes estar muy solo, tienes que tener a alguien que te quiera", ha continuado haciendo referencia, a priori, a un paparazzi.

"Me pareció ruin, inhumano, doloroso porque el que había detrás era mi marido. Venga gana dinero, todo el dinero del mundo. Lo único que vale en la vida es el amor, y si tú hubieras tenido un poquito de amor, no me haces esto. Me tiré tres días llorando", ha terminado antes de recomponerse y pedir perdón por el brote.

