Nerviosismo en 'Sálvame': anuncia "la gran mentira de Gema López" para frenar a 'Tierra amarga'

Sálvame se ha visto obligado a reaccionar en las tardes de Telecinco para que Tierra amarga no le quite definitivamente el liderazgo de la franja después del sorpasso de la semana pasada, cuando la serie de Antena 3 derrotó al programa de Telecinco.

Este lunes, el programa de las tardes de Telecinco ha sorprendido con un cebo bastante inesperado que anunciaba "la gran mentira de Gema López" para las 17.45, coincidiendo con la hora a la que se emite Tierra amarga.

La elección de Gema López no es casual, ya que se trata de una colaboradora de Sálvame con una vida muy hermética de la que se sabe poco, por lo tanto podría crear más interés que si se tratase de otro tertuliano.

Sus compañeros han comenzado a especular sobre el asunto, mientras que Gema López intentaba esperar paciente a que se desvelase esa "mentira". La colaboradora ha explicado a sus compañeros el funcionamiento del programa ante las insistentes preguntas sobre las medidas que podía llegar a tomar. "Ahora se cuenta, luego se contrasta y luego el afectado decide. De momento, estoy tranquilita. Siempre he dicho que trabajaré mientras me compense. El día que no lo haga, me iré a mi casa".

'Tierra amarga': dos victorias sobre 'Sálvame'

Tierra amarga se está convirtiendo en un éxito en Antena 3, donde ha batido varios récords de forma consecutiva. El miércoles superó por primera vez a Sálvame, coincidiendo con la emisión del documental de Anabel Pantoja. El viernes lo volvió a hacer con otro máximo, un 17% frente al 15,6% del magacín de Telecinco.

