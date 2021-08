Los garrafales fallos de los colaboradores de 'Viva la vida' al test de cultura general

Viva la vida sometió a sus colaboradores a un test de cultura general este domingo, a raíz de que un grupo de profesores haya advertido que la educación actual es mucho más incompleta que la de antaño y que los jóvenes cada vez está menos preparados.

Lea también: "Tic-tac": Josep Pedrerol regresó a 'El Chiringuito' con una exclusiva de Mbappé

La primera que plantó cara al cuestionario fue Carmen Borrego. "¿En qué se especializa la cartografía?", preguntó Toñi Moreno a lo que la hija de María Teresa respondió de forma correcta "en mapas".

Sin embargo, José Antonio Avilés no estuvo fino al intentar resolver "en qué lugar del cuerpo se genera la insulina". El colaborador erró al asegurar que se trataba del hígado cuando lo correcto hubiese sido el páncreas.

¿Serías capaz de aprobar el test de cultura general de 'Viva la vida'?

Después, Enrique del Pozo no tuvo problemas en adivinar que la capital de Polonia es Varsovia e Isabel Rábago fue rápida al decir que el triángulo que tiene los tres lados iguales se denomina equilátero. Marisa Martín Blázquez, por su parte, no cayó en la trampa: "¿Cuántos gramos son 100 mililitros de agua?". "Exactamente Los mismos", dijo.

Lea también: La fatal predicción de Matías Prats sobre la ola de calor en 'Antena 3 noticias': "Hoy es el día de exagerar"

Ana María Aldón sí se llevó un suspenso en geografía al no saber que el océano Pacífico es el más grande del mundo. Ella dijo el Atlántico. "Es que me pilla muy lejos", se justificó. Luis Rollán también pinchó al no saber cuál es el animal que más muertes provoca en el mundo, a lo que Sylvia Pantoja salió al quite: "El mosquito".

Las preguntas del test de cultura general de Viva la vida fueron las siguientes:

- ¿En qué se especializa la cartografía?

- ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres lados iguales?

- ¿Cuántos gramos son 100 mililitros de agua?

- ¿Cuán es el océano más grande?

- ¿Cuál es el animal que más muertes provoca al año?

Entidades Toñi Moreno Presentadora Presentadora