Alejandra Rubio carga de nuevo contra Kiko Hernández: "Está utilizando a mi abuela"

La tensión entre Alejandra Rubio y Kiko Hernández sigue en aumento. La hija de Terelu Campos ha reaccionado en Viva la vida a la foto que publicó el colaborador de Sálvame junto a María Teresa Campos.

Y es que la joven cree que su abuela no es consciente de las cosas que Kiko ha dicho de sobre ella y que de saberlo, no le abriría las puertas de su casa como ha hecho. "Cualquier abuela, ve que hablan así de su nieta, y no querría estar con esa persona", empezaba diciéndole Rubio a Toñi Moreno.

Lea también: María Teresa y Kiko Hernández: una llamada a 'Sálvame' que creará más polémica en el 'clan Campos'

"Estoy segura de que mi abuela no sabe lo que Kiko Hernández ha dicho de mí, porque yo he tenido una conversación con ella", aseguraba Alejandra Rubio, dejando claro que no piensa decirle a María Teresa Campos todo lo que está pasando realmente con el de Sálvame. "Yo no lo quiero contar nada porque no quiero que lo sepa", confesaba la colaboradora de Viva la vida.

Alejandra Rubio Carga de nuevo contra Kiko Hernández: "Están utilizando a mi abuela"

"Cuando veo esa foto siento que la están utilizando", admitía Alejandra Rubio con pesar después de haber visto la foto de Kiko Hernández, María Teresa Campos y Belén Rodríguez que este publicó en sus redes sociales.

Lea también: Alejandra Rubio contesta sin filtros a Kiko Hernández en 'Viva la vida': "Es una humillación lo que ha hecho"

"Le pregunté qué hacía con él. Y me dijo: 'Bueno, es que ha venido a comer' y le dije que no se portaba muy bien y me dijo: 'Eso es porque no le conoces lo suficiente'", explicaba Rubio, contando la conversación que mantuvo con su abuela. "Creo que la están utilizando porque creo que se sigue riendo de Carmen. Para mí es una falta de respeto", declaraba la hija de Terelu Campos.