La pulla de Juan del Val a Nuria Roca en 'Family Feud: la batalla de los famosos': "Qué bien presentas, cariño"

Zapeando y El Hormiguero se enfrentaron en Family Feud: la batalla de los famosos este viernes, 13 de agosto. Los equipos de ambos programas compitieron en el programa que presenta Nuria Roca y acabaron totalmente picados.

El equipo del Hormiguero estaba formado por: Marron, Damián Mollá, Juan Ibáñez, Marta Hazas y Juan del Val. Y por otra parte, los Zapeadores lo integraban: Miki Nadal, Lorena Castell, Marian García y Marta Torné. Las bromas empezaron cuando Nuria Roca presentó a los del Hormiguero como "sus compañeros".

"Os he presentado como mis compañeros pero no creáis que jugáis con ventaja", comenzaba diciendo la presentadora. "¿Quieres un Juan del Val contento o un Juan del Val enfadado?", preguntaba Marron. "Yo solo digo que la confianza da ascazo", respondía entre risas Nuria Roca.

La pulla de Juan del Val a Nuria Roca en 'Family Feud': "Qué bien presentas, cariño"

"Qué bien presentas, cariño", le ha dicho Juan del Val continuando la broma. "Yo también te quiero", replicaba entonces la presentadora a carcajadas. Las bromas continuaron a lo largo del programa: "Te juro que no me importaba nada el concurso. Venía a a reírme, pero me he venido abajo y ahora estoy picadísimo", comentó Dani Mateo.

"Chicos, mañana acordaros en Zapeando de poner el vídeo de esto", bromeó Damián. La pulla fue recibida por los zapeadores, entre los que respondió Lorena Castell: "¿Sabéis qué? Nosotros también decidimos un poquito el contenido del programa... y a lo mejor esta humillación no nos apetece sacarla mañana".

