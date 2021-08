Este jueves, 12 de agosto, el formato de sketches ¿Y si sí?, presentado por Santiago Segura y dirigido por José Mota en TVE emitió una nueva entrega. El programa ideó un "Consejo de sabios" convocado por el falso presidente Pedro Sánchez, en el que juntaba por un lado al doctor Fernando Simón, y por otro "a Francisco Entrambasaguas, tertuliano". Su objetivo era pedirles propuestas para solucionar la crisis del coronavirus.

En la reunión era Simón quien cogía la palabra para proponer aislar lo máximo posible a la población. No obstante, el tertuliano, contrario a la decisión, le cortaba: "Perdón. Yo no soy epidemiólogo ni nada parecido, pero como tertuliano, lo más lógico, yo recomendaría lo siguiente: Sabemos que el virus está por todas partes, ¿no? Pues yo lo que propongo es que nos escondamos todos juntos en un cuarto oscuro, echamos tres vueltas de llave, y nos tapamos con manta zamorana. ¿Qué el virus tiene copia de la llave, y entra en el cuarto oscuro? Cómo va a saber el virus que debajo de la manta zamorana está toda la molla".

Ante la cara de estupefacción de Simón, Sánchez le replica: "Perdón, ¿dices lo de las mantas porque tu cuñado tiene una fábrica?". Y el tertuliano responde: "Sí, pero eso va por otro lado". Entonces, después de atragantarse con un anacardo, replicaba Simón: Con todos los respetos, esto es una estupidez", decía a la vez que instaba a la utilización de las mascarillas.

El irónico sketch de José Mota sobre Pedro Sánchez y su "Consejo de sabios" en TVE

"A ver, mascarillas... por favor... Perdón, perdón. Mascarillas, no. Yo no soy un experto en esto, pero mucho cuidado con las mascarillas. Mucho cuidado con las gomas de las mascarillas, que nos van a dejar las orejas como paelleras. ¡Fuera mascarillas! Sombreros de picador, de ala ancha, bien grande. Que cuando el virus te vea, diga: ¡Ay va, un picador! ¿Y cuándo se ha visto que un virus pique a un picador? Dice: no vaya a ser que vaya al picador, y salga trasquilado", replicaba el tertuliano Entrambasaguas.

En ese momento se agotó la paciencia del doctor Simón, que se dirigió a Sánchez para pedirle "eche a este majadero, hágame caso". El tertuliano se defendió: "Señor presidente, ¿con quién se quiere quedar usted? ¿Con este señor que sabe mucho de una sola cosa, o conmigo, que soy un tertuliano, y entiendo de todo?". Con cara de dudas, y mirando a Simón, Sánchez contesta: "Hombre, dicho así...", y el sketch deja en el aire su respuesta.

