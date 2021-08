El agrio enfrentamiento entre Antonio Canales y Miguel Frigenti: "Conmigo no te pases"

Antonio Canales ha explotado contra Miguel Frigenti en Sálvame por una foto que el periodista ha publicado en su Instagram. El bailaor se ha sentido muy ofendido por la burla que, a su entender, ha publicado su compañero sobre sus pies en redes sociales.

El propio bailaor flamenco se mofaba de sus propias uñas al inicio del programa mientras el equipo técnico tomaba un primer plano de sus pies. "¡Que traigan una radial!", decía Rafa Mora; "eso son mejillones", añadía Miguel Frigenti. Antonio explicaba que como bailaor, no se puede cortar las uñas porque si no sangraría al taconear con las botas. Sin embargo, la broma ha acabado como enfrentamiento.

"Me he quedado impactado, anonadado. Unos pies que no se veían desde los tiempos de Marujita Díaz, de un compañero que no quiero decir quien es", expresaba sorprendido Miguel Frigenti en su cuenta de Instagram adjuntando una imagen real de los pies de Canales.

Antonio Canales explota contra Miguel Frigenti en 'Sálvame': "Conmigo no te pases, niñato"

"No me has visto bailar pero mis pies son Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes, no sé cómo serán los tuyos", gritaba Canales, que exigía a su compañero que ni le mencione; "Yo hago preguntas", decía Miguel defendiéndose y explicando que solo ha publicado algo que le ha llamado la atención. A lo que Canales le soltaba: "Que conmigo no te pases ni un pelo, niñato".

Mientras tanto, Paz Padilla, la presentadora de este viernes en Sálvame, trataba de apaciguar las aguas pidiendo "por favor" que se calmasen. "Escúchame, gordo, vale", le decía la humorista al bailaor. Un guiño que calmó al exconcursante de Supervivientes 2021.

