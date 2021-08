Paz Padilla, muy arrepentida, pide perdón públicamente a Cristina Cifuentes por ponerle "una etiqueta"

Cristina Cifuentes debutó en las cocinas de La última cena junto a Lucia Dominguín el pasado jueves. Tras su participación en el programa, Paz Padilla ha querido pedirle disculpas públicamente por prejuzgarla antes de conocerla.

"Quiero pedirle perdón a Cristina porque he hecho con ella lo que mucha gente ha hecho conmigo. Te significas por donde trabajas y a lo que te dedicas y te ponen una etiqueta. La Paz Padilla el 'Sálvame' la telebasura, el corazón, cuando luego me conocen en persona dicen 'ay no me esperaba que tu fueras así'", empezaba diciendo la presentadora.

"A Cristina le puse una etiqueta por todo lo que ella ha significado, por todo lo que sucedió de cuando estaba en la política. Ahora la conozco en persona y me ha conquistado. Te pido perdón por juzgar por las apariencias. Gracias por estar con nosotros en La última cena y por dejar que te conozcamos un poquito más", ha añadido.

Posteriormente, Padilla también se pronunció del sufrimiento por el que Cifuentes ha podido pasar durante los últimos años: "Tiene que tener unas heridas de la política... Estoy segura de que tiene grandes cicatrices, de sentirse defraudada, poco apoyada, sentirse sola...".

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid habló sobre su vida personal en La última cena. Cifuentes reconoció que tiene "cierta deuda" con sus hijos: "No les he dedicado el tiempo que quizá debería. Ahora estoy intentando recuperarlo", admitió Cifuentes, que no cambiaría nada de su trayectoria: "Creo que habría tomado las mismas decisiones y cometería los mismos errores que he cometido".

