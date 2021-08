Tensión entre Ibai Llanos y Juanma Castaño en su cara a cara tras la polémica: "Has despreciado mi trabajo"

La entrevista que Messi concedió Ibai Llanos tras su fichaje por el PSG ha despertado suspicacias entre los periodistas deportivos. Juanma Castaño se sorprendió al ver que el futbolista hablaba con el streamer mientras los informadores 'clásicos' se quedaban sin poder charlar con él después de 21 años en España.

"No entiendo nada", dijo Castaño en un tuit que levantó un gran revuelo. Muchos le atizaron porque consideraban que estaba arremetiendo contra Ibai y otros lanzaron una llamada de atención a los comunicadores de siempre para que se pusieran las pilas, algo que ha indignado todavía más al locutor de Cope.

Castaño se explicó en un segundo tuit y, además, ha querido charlar con Ibai Llanos en su propio canal de Twitch para dejar claro que su queja no iba dirigida al streamer, sino al deportista. "Nunca he despreciado tu trabajo. Te juro que yo en mi vida he rajado de ti, de lo que haces. He rajado de la posición en la que quedamos nosotros, no de lo que haces tú. Eso que quede clarísimo. Tú no tienes ninguna culpa, tú lo estás haciendo de puta madre", dijo Castaño al comienzo de su encuentro.

"Que Messi esté con Ibai Llanos no significa que el periodismo deportivo sea una mierda"

"Que la gente diga: 'Juanma, si Ibai está con Messi eso es que tú estás haciendo es una mierda'. No perdona, nosotros no estamos haciendo una mierda de trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que nuestro año de trabajo haya sido una mierda, o que el periodismo deportivo sea una mierda", quiso dejar claro el locutor, que defendió el trabajo del periodismo frente a las nuevas formas de comunicación, que también son válidas. "Es que son cosas distintas radicalmente. Yo no me meto con que Ibai tenga a Messi, el problema es que solo Ibai tenga a Messi".

"Eso es mentira. Vi 27 medios acreditados", replicó entonces Ibai, que escuchaba con atención. "De España, me refiero. Messi ha estado 21 años. Te han tratado de puta madre muchos periodistas, le han dado portadas, crónicas ¿no podían estar en el estadio?", insistió Castaño.

Lea también: Juanma Castaño bate récord histórico en Cope y amplía su ventaja sobre 'El Larguero' de Manu Carreño en la SER

"¿Tú crees que yo me meto con que tú estés con Messi?", preguntó el locutor. "Lo que pasa es que de manera directa o indirecta se entiende que el ataque es a mí. El que está allí soy yo", respondió Ibai Llanos.

"Lo que no puede ser es que los periodistas nos digamos a nosotros mismos que tenemos que cambiar porque Messi ha elegido a Ibai. ¿Qué tengo que hacer yo para hablar con Messi?", se preguntaba Castaño, mientras recordaba que en El Partidazo de Cope "hemos tenido el mejor año". "¿Cómo pueden decir que yo estoy muriendo como periodista?", insistía con tono de indignación.

"Se está dando otra circunstancia, donde aparecen otros comunicadores y los futbolistas no quieren entrevistas donde se les putee un poco Y están más a gusto contigo. Yo qué tengo que hacer, ¿ser Ibai por las noches?", repetía Castaño. "No, pero es que hay futbolistas que han estado incómodos con algunos periodistas durante muchos años", contestó Ibai ante su interlocutor, quien reconocía que "no entendía" esa nueva forma de comunicación. "Me gustaría haber hablado con Messi, pero no cargo mi frustración en este tipo de tuit", quiso dejar claro.

Ibai Llanos, a Juanma Castaño: "Has despreciado mi trabajo"

"Yo entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que Messi hable conmigo", apuntó Ibai. "Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento", siguió el streamer. "Has despreciado mi trabajo en el tuit que has puesto", añadió. "¡No!", saltó rápidamente Castaño. "Sí, porque has dicho que no lo comprendes. Tu falta de comprensión es ¿qué hago yo ahí?"?", seguía Ibai. "No", se defendía Castaño, que insistía en la idea de que la no comprensión no suponía una falta de respeto.

Siro López, también invitado a la charla, intervenía entonces para comentar que "Juanma no está criticando a Ibai, sino a la dirección de comunicación del PSG porque no había más periodistas o más comunicadores de España" en la presentación de Messi.

"No quiero quedar como un carca porque no tengo nada contra Ibai", repitió Castaño, que creía compatible el trabajo del streamer con el del periodismo de toda la vida, que no hay que denigrar. "Lo he querido hablar en tu casa para que no piensen que te llevaba a la radio para sacar un rédito. No tengo nada contra ti", dijo Castaño. "Me jode lo que nos está pasando a nosotros y que nosotros mismos digamos que estamos haciendo una mierda".

