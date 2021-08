El marido y los hijos de Cristina Cifuentes, por primera vez en televisión: entran en directo en Telecinco

Cristina Cifuentes salió de la política hace tres años de forma tormentosa y desde hace un tiempo se dedica a la televisión como tertuliana de programas de corte político. Pero ahora ha dado un nuevo paso lanzándose al entretenimiento de Telecinco como concursante de La última cena. ??La expresidenta de la Comunidad de Madrid cocinó con Lucía Dominguín, a pesar de que ella nunca se mete entre fogones. Además, habló de su etapa en política y su sonada marcha.

"Los últimos tres años han sido muy complicados", reconoció tras salir de la Presidencia. "Me di cuenta de que quería vivir una vida diferente porque lo único que hacía era trabajar, que lo hacía muy bien y lo hacía encantada", explicó sobre la mueva etapa que acaba de comenzar. "Tengo con mis hijos cierta deuda porque no les he dedicado el tiempo que debería y estoy intentando recuperarlo", dijo.

Cifuentes, a su marido e hijos: "Sois lo mejor que tengo en la vida"

Javier, el marido de Cristina Cifuentes, y sus dos hijos sorprendieron a la expolítica con una videollamada desde casa. Era la primera vez que intervenían en un programa de televisión y todos ellos hablaron de ese tiempo de ausencias al que se refería. "Eso todos, los autónomos también le echamos muchas horas pero lo importante es que le tiempo que pasas con la familia de tiempo de verdad", explicó la pareja de Cifuentes.

"Ves la dedicación cuerpo y alma que tenía a su trabajo, lo hacía con pasión y devoción. Lo importante no es la cantidad de tiempo sino a nivel cualitativo y a mi madre no se le puede reprochar nada porque le tiempo que ha tenido lo ha dedicado al 100% a su familia", dijo la hija de Cifuentes. En cuanto a su nuevo trabajo, "la veo disfrutando en algo que nunca ha hecho", apuntó su hijo acerca de la participación en La última cena, antes de recordar que su madre solo había cocinado en dos ocasiones. "Encima hizo el mismo plato, un sándwich mixto con huevo frito".

"Sois lo mejor que tengo en la vida (...) Se me ha saltado la lagrimita, ellos siempre están y eso es muy de agradecer", dijo Cristina Cifuentes desde plató.

