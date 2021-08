María Teresa y Kiko Hernández: una llamada a 'Sálvame' que creará más polémica en el 'clan Campos'

Una visita de Kiko Hernández a casa de María Teresa Campos para comer hace unos días ha generado contenido televisivo durante una semana en loa programas de Mediaset.

A Alejandra Rubio no le gustó la invitación de su abuela al colaborador. "Él puede hacer lo que quiera y mi abuela es libre de invitar a su casa a quien quiera. Yo no estoy de acuerdo, pero también porque si mi abuela hubiera visto muchas cosas, no lo habría invitado a comer", aseguraba Alejandra Rubio. "Conozco a mi abuela y si alguien habla mal de mí, no entra en su casa, como es normal".

Kiko Hernández: "Carmen Borrego, te quiero, te quiero, te quiero"

El asunto ha ocupado minutos de televisión en Sálvame durante toda la semana. Este jueves, Kiko aprovechó para continuar con su acercamiento a Carmen Borrego y María Teresa. "Carmen Borrego, te quiero, te quiero, te quiero... y Teresa Campos, te quiero, te quiero, te quiero ", decía Kiko Hernández tras ver un vídeo sobre la polémica relación que habían mantenido.

"Yo no soy rencoroso y Carmen Borrego tampoco. Y los dos tenemos un sentido del espectáculo brutal, y si nos contratan, remamos a favor de obra . Terelu, a favor de obra. Alejandra, a favor de obra", indicaba el presentador. Acto seguido, Kiko hablaba con María Teresa Campos por teléfono en una llamada que dará mucho que hablar. ¿Cómo le sentará a Alejandra Rubio?

La llamada de de María Teresa Campos y Kiko Hernández

"Me lo pasé bomba y mis hijas también", dijo Kiko a la veterana comunicadora. "Cuando quieras repetimos, hay que repetirlo", añadió el presentador. "Repetimos cuando tú quieras", dijo Campos. "Cuando estrenemos casa nueva", añadió, enigmática, la presentadora, quien también explicó que el encuentro con Hernández había sido muy agradable.

"Le puse un mensaje a mi hija y le dije que había pasado un día muy feliz que me hacía mucha falta tener un día feliz", comentó la presentadora. "Me emociona mucho lo que me dices, porque estoy muy llorona, y yo también te quiero mucho y te querré siempre", dijo Campos.

