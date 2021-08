Cepeda: "Me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología, pero no hay partido así"

Cepeda ha tenido algún rifirrafe por cuestiones políticas con Vox en las redes sociales cuando el cantante se ha lanzado a criticar algunas de las polémicas declaraciones de este partido. Ocurrió cuando Cepeda arremetió contra Abascal por unas declaraciones que había hecho sobre el ingreso mínimo vital. "Deja de engañar al pueblo con tu racismo encubierto", dijo. Vox contestó al artista y le llamó "pijoprogre".

"Lo que me sentó mal realmente es que un partido político, el cuarto partido político más votado en España, se centre en insultar a una persona por redes sociales. Me molestó más eso que el hecho de que me insulten. A mí eso me da igual", dice Cepeda en una entrevista que ha concedido a El País.

"Me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología"

En la charla le preguntan si tiene mucho "odiador de ultraderecha en internet por sus opiniones políticas" y el cantante explica su posición.

"Es que yo no pertenezco a ningún partido. Ni soy de derechas ni de izquierdas. Simplemente el tradicionalismo tan tradicional, el machismo que inculcan, el maltrato animal Todo eso que es tan del siglo pasado pues no lo llevo bien", dice Cepeda. "Me da igual de derechas que de izquierdas. A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay partido que sea así. Es lo que todo el mundo querríamos", afirma el artista.

