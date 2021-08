Anabel al desnudo, el documental sobre Anabel Pantoja, se estrenó este miércoles, 11 de agosto, en Sálvame. El plató de Telecinco se convirtió en un autocine para la ocasión. Kiko Hernández, nada más empezar, le ha hecho una advertencia a su compañera que no le ha sentado muy bien.

"Espero que no se te suba a la cabeza tener un documental, porque hoy te veo en plan estrella, estrellona", advertía el colaborador de Sálvame. "Y si se te sube, ya estamos nosotros aquí para bajarte. Ahora que no salga el gen Pantoja, ese que mira por encima del hombro, porque tienes un documental", añadía Hernández.

"Primero lo vemos y luego ya veremos y hablaremos sobre el documental. Pero tú no te subas al palito porque ya me conozco yo como sois vosotros, azafata para allá y azafata para acá", le insistía Hernández a su compañera. "Todo lo que diga él me parece importante si lo dice es porque quiere el bien para mí voy a cogerlo así", respondía irónica Anabel Pantoja.

La seria advertencia de Kiko Hernández a Anabel Pantoja tras el estreno de su documental en 'Sálvame'

Más tarde, Rafa Mora, quien tiende a ser crítico con Anabel, también quiso dejar claro que, a su juicio, la sobrina de la tonadillera no tendría un lugar en televisión si no fuera por su apellido: "Sin tu familia, estarías muerta en la tele", aseguraba. "Vende porque es de la familia Pantoja; si no, no genera ningún interés", añadía el colaborador valenciano.

"¿Tengo que recordar la conversación que tuvo Anabel con los directores del programa hace seis meses, cuando le dijeron que o hablaba de su familia o se iba a su casa?", reiteraba Mora. "Me ha dolido el comentario, porque hace unos años, en las reuniones, me riñeron porque me veían un poco alocada y con el semblante serio cuando me preguntaban por mi familia. Los directores dijeron que esto no era una ONG, sino un trabajo... pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse y reinventarse", sentenciaba Anabel Pantoja.