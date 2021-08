El dardo de Lorena García a Pedro Sánchez por su silencio: "De la luz, nada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un alto en sus vacaciones este miércoles para acudir a un acto sobre el centenario de José Saramago. También aprovechó para hablar de otros asuntos, pero no hizo referencia a la subida de la luz, un tema que preocupa a los ciudadanos por las cifras récord que se están alcanzando este verano.

Este detalle ha sorprendido a mucho y lo ha puesto de relieve Lorena García durante la tertulia de Espejo público, el programa que presenta durante este verano en Antena 3.

"Ante la subida récord de la luz, había mucho interés por saber la posición de Pedro Sánchez. Habló de la ola de calor, del riesgo de incendios, de que no salgamos a la calle a las 12 de la mañana. Pero de la luz... nada", ha dicho antes de emitir las imágenes en las que una periodista preguntaba, micrófono en mano, a Pedro Sánchez cuando salía del acto: "Presidente, ¿la subida de la luz?". "Nada contestó sobre la subida de la luz", ha destacado Lorena García.

"¿Por qué el presidente del Gobierno no dice nada del precio de la luz?"

Marhuenda, tertuliano de Espejo público, se ha quejado de la falta de explicaciones de Sánchez. "Ya está bien de la broma del plasma", ha comentado el director de La Razón. "¿Por qué el presidente del Gobierno no dice nada del precio de la luz?", ha insistido la presentadora. "Porque nadie le pregunta", ha respondido Marhuenda.

"Dime algo de la no respuesta de Sánchez", ha solicitado Lorena García a Antonio Miguel Carmona, el socialista que también colabora en Espejo público. "¿Por qué no respondió y habló de otras cosas? Porque no es que no hablase...", ha lanzado la presentadora.

Carmona ha apuntado que, según sus informaciones, "se va a presentar una reforma por parte del PSOE más profunda" sobre la electricidad.

