La reacción de Juanma Castaño a la entrevista de Ibai Llanos a Messi: "No entiendo nada"

Ibai Llanos se ha llevado el gato al agua con la primera entrevista a Messi después de su salida del Barça y el fichaje que acaba de cerrar con el PSG. El streamer se trasladó a París y pudo hablar con el argentino en un evento que se retransmitió por su canal de Twitch.

"Ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento", se ha defendido Ibai Llanos ante quienes pudieran criticar su entrevista a Messi.

Entre ellos, Juanma Castaño se ha mostrado desconcertado. "Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera", dijo en un primer momento el locutor de Cope y presentador de Movistar+.

"Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa", añadió después, en respuesta al tuit que había colgado Ibai. "Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas", apuntó. En cualquier caso, quiso dejar claro que "Ibai hace lo que tiene que hacer".

Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer. https://t.co/VpHg6af0Hi — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

