"Me echaron para casa": sale a la luz el motivo del 'despido' de Canales Rivera de 'Sálvame'

José Antonio Canales Rivera lleva días sin aparecer por el plató de Sálvame. En su última tarde de trabajo, el colaborador fue noticia por la existencia de una chica que aseguraba haber intimado con él.

En uno de los mensajes que supuestamente había mandado a esa persona, Canales Rivera decía, tal y como desveló el programa, lo siguiente: "Deja abierta una ventana que me pongo el traje de Spiderman y entro por la ventana".

Lea también: Carlota Corredera, pillada por un micrófono abierto en pleno directo de 'Sálvame'

El programa propuso a Canales Rivera disfrazarse un día de Spiderman, algo a lo que él accedió, aunque finalmente se opuso. "¿Por qué Canales no viene a trabajar? ¿Por qué fue convocado un día y cuando ya estaba aquí tuvo que quitarse el micrófono y marcharse?", dijo Carlota Corredera este martes, que calificó la situación de "guerra fría" entre el colaborador y la dirección.

"Canales estaba convocado y cuando David Valldeperas se entera de que el compromiso al que había llegado Canales se incumplía, se le comunicó que si no accedía a cumplir con su palabra, se tenía que ir a casa", relató la comunicadora, que no aclaró si el programa volverá a llamar a Canales Rivera en un futuro, algo que no estaría descartado.

"Me echaron para casa porque me negué a vestirme de Spiderman"

Sálvame también se puso en contacto telefónico con el colaborador, quien relató su punto de vista. "Me echaron para casa porque me negué a vestirme de Spiderman, Miguel (director) me dijo 'si no te vistes no hay programa'. A buen entendedor, pocas palabras bastan y me fui para casa. Yo me he prestado a todo, sé cómo funciona el sistema. Yo no me he negado a disfrazarme; me he negado a disfrazarme de Spiderman. Iba a sentir que hacía el ridículo".

Entidades José Antonio Canales Rivera ex-torero ex-torero