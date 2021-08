Amor Romeira: las cicatrices que le quedaron cuando fue apuñalada en plena calle

Amor Romeira e Iván Díaz son los nuevos inquilinos del reality Solos, que emite Mitele Plus. La canaria, popular en los programas de Mediaset desde que participase en Gran Hermano, se ha sincerado con su compañero sobre algunos asuntos personales.

"Lo más fuerte que me ha pasado es que me apuñalaron", ha contado. "Iba por la calle y una persona me apuñaló y me dieron 21 puntos", ha relatado mientras señalaba las cicatrices que tiene por el cuerpo.

"La chica se murió en la cárcel porque le dio un ataque de asma nocturno y no la pudieron socorrer. No sé por qué lo hizo. Ella escribió cartas a Sálvame, durante los dos días que estuvo prófuga, diciendo que ella había apuñalado a Amor", ha contado Romeira.

El problema auditivo que sufre Amor Romeira

Amor también ha contado el problema auditivo que sufre. "En mi casa somos sorditas y yo no tengo ningún problema en llevar audífonos, es como quien necesita gafas para ver", ha dicho con naturalidad. "Yo tengo los dos oídos malos, pero hay uno que se me está rehabilitando, así que no voy a estar así toda la vida".

