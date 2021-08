Bea 'la legionaria' reaparece en televisión: estalla en 'Sálvame' ante su delicada situación personal

Sálvame anunció durante toda la tarde de este lunes que una persona famosa, cuya identidad no desvelaba inicialmente, estaba pasando un mal momento económico y estaba viviendo como okupa. Esa denominación no gustó a la invitada, que estalló contra el programa al leer el 'faldón' donde se explicaba esa situación.

"No soy una okupa", dijo Bea, muy enfadada, ante Nuria Marín, Rafa Mora y Anabel Pantoja, que acudieron a hablar con ella a la sala donde esperaba. La exconcursante de Gran Hermano tenía un profundo cabreo porque no se sentía una okupa aunque sí reconocía que había tenido que dejar de pagar el alquiler de su casa debido a su mala situación económica.

"Yo tengo mis llaves, pago el agua, la luz...", explicó, antes de reconocer que la palabra que le definía era "morosa". "Pero de morosa a okupa... ¡anda que no va!", se quejó Bea. "Yo he tenido que dejar de pagar porque las circunstancias no me lo han permitido".

Bea 'la legionaria', sin trabajo y con una ayuda de 450 euros

Bea explicó que se quedó sin trabajo y tenía una ayuda de 450 euros que le impedía pagar el alquiler de 425 euros. "¿Dónde está la okupación aquí?", se quejaba Bea, que debe varias mensualidades, hasta unos 2.500 euros.

Su intención, en cualquier caso, es pagar lo que debe en cuanto pueda. "Yo lo pago y me voy a otro sitio", aseguró Bea, que ahora lleva un mes trabajando después de meses en el paro.

