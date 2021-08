Josep Pedrerol se despide de 'El Chiringuito' con un llamativo mensaje: "Pues mañana no me veis"

La noticia del adiós de Messi del Barça irrumpió en plenas vacaciones de Josep Pedrerol. El presentador de Atresmedia volvió para tratar el asunto que ha conmocionado el mundo del fútbol. Presentó un especial el jueves, otro el viernes y también este domingo.

Lo hizo, por cierto, con el interés de los espectadores por saber qué haría después del órdago que lanzó hace meses, cuando dijo que "dimitiría" si se iban Messi y Ramos.

"Suelo cumplir lo que dijo", anunció el pasado jueves. El viernes, durante la emisión de Jugones, el presentador recordó sus declaraciones y, justo al final, desapareció del plató. Por la noche, anunció el regreso de El Chiringuito para el lunes y Pedrerol se despidió con un "hasta pronto", pero este domingo volvió debido a la rueda de prensa que Messi había dado por la mañana.

"Ha estado elegante, con algún mensaje: 'Yo he sido sincero y he hecho lo que me han pedido'. Le pidieron bajarse la ficha a la mitad y accedió. ¿Por qué no le pidieron que se la bajase más si ese era el problema?", se preguntó Pedrerol. "¿Es que acaso ni bajándose la ficha le podían haber fichado? La sensación es que nos han tomado el pelo... un poquito", añadió el presentador.

"¿Tanto tiempo para darse cuenta de que no podían pagar a Messi? ¿Han alargado la historia más de la cuenta porque interesaba? Messi ha sido elegante. Yo he echado de menos una cosa: en el Gamper no había mucha gente... 3.000 personas. ¡Aparece por el Gamper! ¿Por qué no estaba Leo ahí? Mejor 3.000 que nada", insistió el comunicador.

"Aquellos que decíais '¿qué hace éste aquí?' Pues mañana no me veis"

Esas palabras las dijo Pedrerol al comienzo de El Chiringuito. La duda era cómo se iba a despedir del programa. "Aquellos que decíais '¿qué hace éste aquí?' Pues mañana no me veis. Ni pasado. Ni el otro. Hasta luego", dijo con una pequeña sonrisa.

Entidades Josep Pedrerol Presentador de televisión Presentador de televisión