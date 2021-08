Alejandra Rubio contesta sin filtros a Kiko Hernández en 'Viva la vida': "Es una humillación lo que ha hecho"

Kiko Hernández se mostró muy crítico con Alejandra Rubio el pasado martes en Sálvame. El colaborador se dirigió directamente a la hija de Terelu Campos para reprenderla por llamar "humillación" a lo sucedido entre Hernández y Carmen Borrego en La última cena.

Este sábado, 7 de agosto, Rubio aprovechó su espacio en Viva la vida para responder al colaborador de Sálvame. "Creo que lo he dicho muchas veces. Yo acabo de llegar y no tengo ni idea de esto. Intento hacerlo lo mejor que puedo. También estoy aquí para hablar de mi familia. Si Carmen o mi madre hacen cosas que no veo bien, lo voy a decir", ha comenzado diciendo la hija de Terelu.

Lea también: Makoke y Alejandra Rubio se enfrentan tras las cámaras de 'Viva la vida': "Ha ido a cuchillo conmigo"

"Para mí si ha humillado a Carmen. Si ella no lo quiere ver así y ella es feliz, yo lo voy a respetar, no voy a seguir defendiendo a alguien que no quiere ver cosas que a mí me harían daño. Yo no lo he insultado a él como profesional. Solo he dicho que es una humillación lo que ha hecho", continuaba Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio responde a las duras palabras de Kiko Hernández en 'Viva la vida'

La colaboradora de Viva la vida tiene claro que Kiko Hernández "utiliza" a Carmen Borrego "para tapar su mal comportamiento". Y ha añadido que en cuanto a lo que dice de ella, "su discurso me parece innecesario, siempre ataca con que soy Campos", ha sentenciado Rubio.

Lea también: Toñi Moreno estalla contra José Antonio Avilés por un desagradable comentario en 'Viva la vida': "Respeta a la gente"

Por su parte, Carmen Borrego ha defendido que, si perdona a Kiko, no es para luego reprocharle nada. Un argumento que también ha criticado su sobina: "Yo no digo eso, pero decir que os queréis y que sois amigos... Yo no lo haría". "Yo respeto que no lo hagas, pero tienes que respetar mis decisiones", ha concluido Borrego.