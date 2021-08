Las lágrimas de Paloma del Río en su última retrasmisión en unos Juegos Olímpicos: "He sido muy feliz"

En la madrugada de este domingo, 8 de agosto, Paloma del Río y Almudena Cid han comentado la final por equipos de gimnasia rítmica en Tokyo 2020, siendo esta la última vez que la periodista retransmite una competición olímpica.

Al acabar, Cid, la exgimnasta, con la que la periodista ha compartido siete Juegos Olímpicos en la cabina de RTVE, le ha agradecido "el espacio" que ha dado "al deporte minoritario y femenino".

"No sé si es tu última retransmisión, porque yo besé dos veces el tapiz, y eso quiere decir que no sabemos qué va a ocurrir. Quiero darte las gracias por el espacio que le has dado siempre al deporte minoritario femenino", señaló una muy emocionada Cid.

La despedida entre lágrimas de Paloma del Río en su ultima retrasmisión en unos JJOO

"Gracias a ti han tenido voz y lugar deportes que tenemos que mirar en las últimas páginas de los periódicos y a los que se dedica muy poco tiempo en los telediarios. Pero tú has dado voz a muchos deportistas, y consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Así que gracias por todo lo que nos has dado, lo que nos estás dando y lo que espero que nos sigas dando", le ha dicho la exgimnasta sin poder contener las lágrimas.

Paloma del Río ha roto a llorar al dirigirse al público que le ha acompañado desde sus primeras olimpiadas en Seúl 1988. "Esta es la última, salvo sorpresas, retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer. En dos meses tenemos el Mundial... y me queda la ceremonia. Pero todo en esta vida empieza, todo acaba, y yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos. Muy feliz. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancias. Y sólo quiero darle las gracias a la gente por todo el cariño que me hace llegar. Si algo ha valido el esfuerzo, adelante".

Gracias por tanto @almudenacid https://t.co/URuLtKHtuj — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) August 8, 2021

