La dura crítica de César Carballo contra el Ministerio de Sanidad en 'La Sexta Noche': "Es un solar"

El doctor César Carballo ha acudido de nuevo este sábado, 7 de agosto, al plató de La Sexta Noche para analizar con detalle la situación epidemiológica tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

En este mes de agosto, España está siendo frente a una quinta ola de contagios. En este sentido, Carballo ha querido volver a lanzar un mensaje de precaución, explicando, de nuevo, que el hecho de estar vacunados no supone que no se pueda trasmitir la enfermedad, sino lo que permiten las vacunas es tener unos síntomas mucho menores.

El experto se ha hecho eco de un estudio realizado en Singapur sobre la carga viral que trasmiten las personas vacunadas y las no vacunadas: "Cuando se llega a una carga viral por encima de 30, la evidencia dice que el sujeto ya no es contagioso, aunque sigue teniendo el virus. Pero, con esta variante delta, los vacunados llegan a esta 'cepa' en 8,8 días. Es decir, que durante este tiempo los vacunados también infectan. Los no vacunados tardan en llegar a los 30 puntos 15 días".

La dura crítica de César Carballo contra el Ministerio de Sanidad en 'La Sexta Noche'

El médico del Hospital Ramon y Cajal ha querido mostrar su rechazo al precio medio de los test de antígenos en nuestro país, comparándolos con los de otros países. "Un test en España cuesta más de 7 euros, mientras que en Portugal valen 2,5 euros. No existe el ministerio de Sanidad desde hace 20 años, es un solar", ha criticado César Carballo.

El habitual experto de los sábados en La Sexta ha denunciado que: "La base del sistema sanitario está abandonada desde hace quince años, no ha venido con la llegada del coronavirus". Además, Carballo ha recomendado: "Yo hablaría, a lo mejor, de un pasaporte sanitario y de un pasaporte inmunológico".

