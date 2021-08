Rosa López sube la temperatura del plató de 'Family Feud' con una sorprendente confesión sexual

Family Feud: la batalla de los famosos regresó este viernes, 6 de agosto, con su segunda entrega tras su estreno el pasado 30 de julio. El concurso de Atresmedia, presentado por Nuria Roca, enfrentó a los exconcursantes de OT1 contra los cantantes que han representado a España en Eurovisión.

Karina, Soraya, David Fernández, Miki Núñez y Daniel Diges fueron los representantes del 'Equipo Eurovisión'. Por otra parte, el 'Equipo OT' estaba formado por: Manu Tenorio, David Bustamante, Rosa López, Gisela y Natalia Rodríguez.

Lea también: Los concursantes de 'OT1' rememoran una de las actuaciones más importantes de sus vidas en 'Family Feud'

La prueba de 'La ronda doble' puso contra la cuerdas a todos los participantes del concurso. En esta ocasión, los cantantes debían ofrecer posibles contestaciones a una pregunta muy concreta: "¿Qué cosas hacia tu ex que no hace tu actual pareja?". Natalia y Soraya Arnelas fallaron al dar sus opciones.

La sorprendente confesión sexual de Rosa López en 'Family Feud: la batalla de los famosos'

La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo no se cortó y respondió que "el sexo", aunque quiso matizar: "Cuando es el primer amor, todo es mucho más pasional y hay más sexo". "¿Tú dices que tu ex...?", preguntó Nuria Roca. "¡No, no lo digo! Estoy muy contenta", aclaró Rosa López.

Lea también: El inesperado beso entre Àngel Llàcer y Javier Ambrossi en el estreno de 'Family Feud: la batalla de los famosos'

David Bustamante se apresuró a salvar a su compañera del aprieto: "A mí no me mires. Eso ha salido de ti. Su ex era guía turístico de Cuenca. Entonces yo creo que va por ahí la cosa". "Claro, si es que los primeros amores... Hay más pasión, luego ya todo es un poco más calmado", ha insistido la cantante de Europe's Living a Celebration.

Entidades Rosa López