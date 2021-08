Sandra Pica entra en directo en el 'Deluxe' y enfada a Tom Brusse: "Estás mintiendo"

Este viernes, 6 de agosto, Telecinco emitió el Deluxe en su prime time. María Patino, en calidad de presentadora, entrevistó a Tom Brusse. El exsuperviviente acudió al programa para explicar el motivo de su reciente encuentro con Sandra Pica, su expareja.

El pasado fin de semana Tom Brusse y Sandra Pica fueron fotografiados juntos, lo que llevó a que los rumores de "montaje" cogieran fuerza. Ante las especulaciones, Brusse ha querido negarlo todo: "Hay que estar muy enfermo para hacer un montaje así. No lo necesito ni Sandra lo necesita".

El concursante de Supervivientes 2021 explicó que quedó con Pica para solucionar todos los asuntos que tenían pendientes sobre el piso que compartían antes de marcharse al reality. "Hemos hablado de lo que había pasado. Ha sido muy duro, muy emocional. Hemos hablado como adultos", aseguró.

Sandra Pica entra en directo en el 'Deluxe' y enfada a Tom: "Estás mintiendo"

Desde el inicio de su entrevista, María Patiño cebó que el programa manejaba una información que podría no sentarle nada bien. "Sandra podría haber estado con alguien conocido que no te cae nada bien", dijo la presentadora, dejando a Tom con la duda. "Ha quedado con Albalá", reveló Marta Lopez. "A mí me han dicho que hubo coqueteo y que fue Sandra la que le escribió para quedar", añadió la colaboradora.

Por su parte, Brusse reaccionó asegurando que sabia que habían coincidido, pero que pensaba que no habían estado solos. "Me duele saber que podría estar con cualquier persona, pero no estamos juntos. Puede hacer lo que quiera", añadió. Minutos mas tarde, Sandra Pica entraba en directo vía telefónica y aclaraba: "Cuando Alejandro Albalá salió de la isla se puso en contacto conmigo, no se lo he contado a Tom porque no lo he visto importante", expresó la joven.

Tom, molesto con la noticia, le reprochó: "Me dijiste que te arrepentías de todo lo que me habías hecho. Cuando me ves lloras y me dices que me quieres". "Te tengo cariño", replicó ella. Y entonces el invitado la acusaba de mentirosa en el plató de Viernes Deluxe.

